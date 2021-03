Furino, ex Juve: «Ho attaccato il Covid a mia moglie che è morta. Avrò sempre il senso di colpa» (Di lunedì 29 marzo 2021) L’ex bandiera bianconera ha perso la moglie, Irene, per la pandemia: «Credo di essere stato l’untore che ha portato la malattia in casa: noi guarivamo lei peggiorava. Non la dimenticherò mai» Leggi su corriere (Di lunedì 29 marzo 2021) L’ex bandiera bianconera ha perso la, Irene, per la pandemia: «Credo di essere stato l’untore che ha portato la malattia in casa: noi guarivamo lei peggiorava. Non la dimenticherò mai»

