Furbetti del cartellino | dovevano essere in servizio al 118 | ma andavano al mare e postavano le foto sui social

"Furbetti" e impuniti, almeno fino ad oggi. I Carabinieri del NAS di Latina, coadiuvati dai militari della Compagnia di Terracina hanno accertato che un 60enne e un un 54enne, entrambi residenti a Terracina, attestavano la loro presenza al lavoro ma in realtà erano altrove. Così facendo tuttavia percepivano indebitamente lo stipendio, ritenuto quale ingiusto profitto dagli inquirenti, nel periodo compreso tra i trascorsi mesi di dicembre e gennaio. I due sono ora accusati di concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato. Si tratta di 2 dipendenti dell'A.R.E.S. (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria) 118 di Latina, in possesso della qualifica di infermiere ma in servizio quali operatori presso la centrale operativa. L'ordinanza a loro carico – emessa dal GIP del Tribunale di Latina – prevede l'applicazione della misura cautelare interdittiva della ...

