Fumetti | ‘Asterix e il Grifone’ | nuovo albo esce il 28 ottobre in contemporanea mondiale**

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – Conto alla rovescia per tutti gli amanti di Asterix e Obelix: il 28arriverà nelle edicole e nelle librerie “Asterix e il Grifone”, trentanovesima avventura a fumetti del duo di Galli più famoso della storia, edito in Italia da Panini Comics. Asterix, con oltre 385 milioni di albi a fumetti venduti nel mondo, è ormai considerato un vero e proprio fenomeno editoriale. L’uscirà, infatti, in simultanea in 17 lingue, con una tiratura stimata di 2 milioni di copie per la Francia e 3 milioni per le edizioni straniere. E’ l’ultimo album che il disegnatore francese Albert Uderzo (morto a 92 anni il 24 marzo 2020; l’altro creatore, lo sceneggiatore René Goscinny era scomparso nel 1977) aveva autorizzato personalmente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.