Francia | Laboratorio Servier condannato per il farmaco anti - fame Mediator

Il Laboratorio farmaceutico francese Servier è stato condannato, al termine di uno dei processi più importanti degli ultimi anni in Francia, per 'omicidio plurimo colposo' e 'frode aggravata'

Ultime Notizie dalla rete : Francia Laboratorio Francia, laboratorio condannato per un farmaco antifame Il laboratorio non è stato invece riconosciuto colpevole di truffa. Commercializzato in Francia nel 1976 come farmaco coadiuvante nella cura del diabete, ma usato ovunque come antifame, il Mediator è ...

