Francia | la divertente risposta di Deschamps ad un giornalista kazako | “Benzema? Anche qui no”

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nella giornata di ieri unha chiesto al commissario tecnico dellaDidierle motivazioni che si nascondono dietro la mancata convocazione in Nazionale di Karim. L’allenatore dei transalpini, a quel punto, ha risposto in maniera sorridente: “No,qui no. Restiamo su altre domande. Qualcuno te l’ha sussurrato… È stato unfrancese a suggerirti questa domanda”. SportFace.