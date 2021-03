Francia, il laboratorio Servier condannato per il farmaco antifame Mediator: “Ha ucciso almeno 1500 persone” (Di lunedì 29 marzo 2021) condannato a pagare 2,7 milioni di euro per avere “minato la fiducia nel sistema sanitario”. Il laboratorio farmaceutico francese Servier è stato giudicato colpevole al termine di uno dei processi più importanti degli ultimi anni in Francia, per “omicidio plurimo colposo” e “frode aggravata” nello scandalo del suo farmaco antifame “Mediator”, accusato di essere responsabile della morte di 1.500-2.100 persone. “Nonostante i laboratori fossero a conoscenza dei rischi da molti anni – ha detto la presidente del tribunale, Sylvie Daunis – non hanno mai preso i provvedimenti necessari, ed hanno in conseguenza ingannato” i consumatori del Mediator. Il laboratorio non è stato invece riconosciuto colpevole di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021)a pagare 2,7 milioni di euro per avere “minato la fiducia nel sistema sanitario”. Ilfarmaceutico franceseè stato giudicato colpevole al termine di uno dei processi più importanti degli ultimi anni in, per “omicidio plurimo colposo” e “frode aggravata” nello scandalo del suo”, accusato di essere responsabile della morte di 1.500-2.100. “Nonostante i laboratori fossero a conoscenza dei rischi da molti anni – ha detto la presidente del tribunale, Sylvie Daunis – non hanno mai preso i provvedimenti necessari, ed hanno in conseguenza ingannato” i consumatori del. Ilnon è stato invece riconosciuto colpevole di ...

