Franceschini: "Altri 3 milioni di euro per jazz, festival, cori e bande" (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – "Tre milioni di euro in più per sostenere e rafforzare le azioni di tutela e protezione della musica jazz, dei festival, dei cori e della bande, settori particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia". Così il ministro Dario Franceschini che ha firmato un nuovo decreto che stabilisce le modalità di ripartizione delle risorse del 'Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz', istituito nello stato di previsione del ministero della Cultura, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021. "La musica dal vivo- ha detto Franceschini- sta ancora attraversando una crisi drammatica e per questo va aiutata fino al completo ritorno alla normalità".

