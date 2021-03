Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi: “Viviamo chiusi in bolla” (Di lunedì 29 marzo 2021) Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, tramite Instagram ha raccontato questi giorni insieme a Rossi, impegnato nel primo weekend di MotoGp. Ai tempi del Covid-19 ovviamente, la Novello spiega come loro siano “ chiusi in una parte riservata dell’hotel , tipo una bolla per evitare qualunque contatto esterno“. In Qatar dunque, chiusi in bolla, non resta che “godersi un pochino il terrazzo e fare delle gran foto”, conclude la modella. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021)di, tramite Instagram ha raccontato questi giorni insieme a, impegnato nel primo weekend di MotoGp. Ai tempi del Covid-19 ovviamente, laspiega come loro siano “in una parte riservata dell’hotel , tipo unaper evitare qualunque contatto esterno“. In Qatar dunque,in, non resta che “godersi un pochino il terrazzo e fare delle gran foto”, conclude la modella. SportFace.

Advertising

sofia_agati : RT @martinagargi: Daje Vera brava, che bacia Francesca #tommasozorzi #isola - _its_francesca : @purple_horse5 AHAHAH same sofia, li infamiamo finché non ci fanno uscire sto maledetto trailer - Sofia__0708 : @dvxprr Heyy magari non è il luogo adatto per dirtelo ma visto che non ti posso scrivere in privato:D aiuto scriven… - Sofia_1_vv : RT @francycognato: GLI OCCHI PIU' DOLCI DEL MONDO ESTERINA è una cagnolina che dalla vita ha avuto ben poco Lei è buona, un po' agitata qua… - jdbmyeverythjng : Attrici italiane preferite? — Beh per prima la mia regina assoluta Vittoria Puccini e poi Sarah Felberbaum, Giulia… -