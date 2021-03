Forza Italia dice basta alle polemiche nella maggioranza (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - Iniziativa FI per evitare di "sprecare mesi preziosi in polemiche all'interno di una maggioranza frutto di un accordo per salvare il Paese", un atteggiamento che Antonio Tajani bolla dicendo che "sarebbe colpevole".E' questo lo spirito dell'incontro che oggi il coordinatore nazionale Fi ha avuto con il segretario Pd, Enrico Letta. "Siamo impegnati in una collaborazione istituzionale, giustamente sollecitata dal Capo dello Stato, per aiutare il Paese ad affrontare e superare una crisi sanitaria ed economica che non ha precedenti", ribadisce Tajani. "Più sostegni per le categorie colpite dal Covid" "Al Pd, come a tutti i partiti che sostengono il governo - puntualizza - abbiamo prospettato l'esigenza di nuovi sostegni per le categorie più colpite, un piano per il Recovery Fund flessibile, e dunque maggiormente adattabile a uno ... Leggi su agi (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - Iniziativa FI per evitare di "sprecare mesi preziosi inall'interno di unafrutto di un accordo per salvare il Paese", un atteggiamento che Antonio Tajani bollando che "sarebbe colpevole".E' questo lo spirito dell'incontro che oggi il coordinatore nazionale Fi ha avuto con il segretario Pd, Enrico Letta. "Siamo impegnati in una collaborazione istituzionale, giustamente sollecitata dal Capo dello Stato, per aiutare il Paese ad affrontare e superare una crisi sanitaria ed economica che non ha precedenti", ribadisce Tajani. "Più sostegni per le categorie colpite dal Covid" "Al Pd, come a tutti i partiti che sostengono il governo - puntualizza - abbiamo prospettato l'esigenza di nuovi sostegni per le categorie più colpite, un piano per il Recovery Fund flessibile, e dunque maggiormente adattabile a uno ...

Advertising

fattoquotidiano : FORZA NUOVA IN SENATO Mercoledì il vicepresidente del Senato ha accolto i leader Roberto Fiore e Giuliano Castellin… - pierofassino : #Myanmar. Capi della Difesa di Australia, Canada, Germania, Grecia, Italia, Giappone, Danimarca, Olanda, Nuova Zela… - GruppoFICamera : Forza Italia è qualcosa di unico ?????? VIENI CON NOI! Iscriviti su ?? - Sandro49259105 : @GiorgiaMeloni In quel governo siede anche la Lega e Forza Italia. Invece di fare tweet inutili che non servono a n… - SaraBencini : RT @Antonio_Tajani: Vaccinazione obbligatoria e scudo penale per i sanitari. Sul fronte economico subito uno scostamento di bilancio per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia Xiaomi Mi 11 Ultra è una impressionante esibizione di forza. Arriva in Europa a 1199 euro La data di arrivo in Italia non è ancora stata fissata, ma il suo arrivo è sicuro: il prezzo indicativo di 1.199 euro è europeo. Mi 11 Pro invece non arriverà.

Tajani incontra E. Letta, parlato di sostegni e Recovery La riforma delle istituzioni italiane è da sempre il cuore del programma di Forza Italia. Le distanze ideali e programmatiche tra il centrodestra e il centrosinistra permangono, presto l'Italia potrà ...

Donne e lavoro Dibattito on line con Forza Italia La Nazione Dad degli Uffizi: in una settimana oltre mille richieste dalle scuole di tutta Italia Iscrizioni da ogni angolo del Paese: le lezioni a distanza sui capolavori degli Uffizi per i ragazzi delle scuole elementari e medie rientrano nell’offerta educativa del museo. Il direttore Eike Schmi ...

Forza Italia dice basta alle polemiche nella maggioranza AGI - Iniziativa FI per evitare di "sprecare mesi preziosi in polemiche all'interno di una maggioranza frutto di un accordo per salvare il Paese", un atteggiamento che Antonio Tajani bolla dicendo che ...

La data di arrivo innon è ancora stata fissata, ma il suo arrivo è sicuro: il prezzo indicativo di 1.199 euro è europeo. Mi 11 Pro invece non arriverà.La riforma delle istituzioni italiane è da sempre il cuore del programma di. Le distanze ideali e programmatiche tra il centrodestra e il centrosinistra permangono, presto l'potrà ...Iscrizioni da ogni angolo del Paese: le lezioni a distanza sui capolavori degli Uffizi per i ragazzi delle scuole elementari e medie rientrano nell’offerta educativa del museo. Il direttore Eike Schmi ...AGI - Iniziativa FI per evitare di "sprecare mesi preziosi in polemiche all'interno di una maggioranza frutto di un accordo per salvare il Paese", un atteggiamento che Antonio Tajani bolla dicendo che ...