Forza armadietti dipendenti supermercato ma viene scoperto | in manette 49enne

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – E’ stato sorpreso mentre stavando le serrature degliposizionati nello spogliatoio deidi undi via Marsala ed e’ stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini con l’accusa di tentato furto. Un cittadino cileno di 49 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, e’ stato notato da un impiegato dell’attivita’ commerciale subito dopo essersi appropriato di una borsa e di un portamonete ed e’ stato bloccato. Subito e’ scattata la segnalazione al “112” e i Carabinieri intervenuti dopo pochi minuti lo hanno preso in consegna e ammanettato. Il ladro e’ trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. E’ quanto si legge in una nota del Comando Provinciale Carabinieri Roma.