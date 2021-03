Formula 1 | Mick Schumacher ultimo al debutto Nel pre-gara spicca la sua maglietta antirazzista

(Di lunedì 29 marzo 2021)è riuscito a portare a termine il suo primo Gran Premio di1. Il figlio del campionissimo Michaelha guidato per la prima volta una vettura nel campionato di F1 2021, che si è aperto lo scorso weekend in Bahrain. La vittoria finale è andata – manco a dirlo – a Lewis Hamilton, che ha preceduto con la sua Mercedes il pilota della Red Bull, Max Verstappen, e il compagno di squadra Valeri Bottas. LEGGI ANCHE => Come sta Michael? L’ex collaudatore Badoer: “E’ un combattente”, 22 anni, ha chiusocon la sua Haas, ma ciò che contava in questo primo Gran Premio era senza dubbio accumulare più esperienza possibile. Tuttavia, il figlio di Schumi si dice soddisfatto al 90%, ...

Dall'altra parteSchumacher ha fatto un buon lavoro: almeno abbiamo ottenuto la metà di quello che volevamo ', ha detto in Bahrain il team principal Haas Günther Steiner. ' Nikita ha spinto in ...... 15esimo posto per l'Aston Martin di Sebastian Vettel, 16° posto per la Haas diSchumacher, ... gara inaugurale del Mondiale 2021 di1. Il pilota inglese della Mercedes,... Read More Sport ...Il sette volte campione del mondo si aggiudica la prima gara della nuova stagione. Indietro le Ferrari: sesto Leclerc, ottavo Sainz ...Kimi Raikkonen, che ieri, ha iniziato la sua 19esima stagione in Formula 1 in Bahrain corre con il numero 7 applicato sulla sua Alfa Romeo Racing C41. Ma ...