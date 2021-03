Football americano | scatta la Prima Divisione 2021! Dopo un anno di stop | chi fermerà i Seamen Milano?

(Di lunedì 29 marzo 2021) Mancano meno di due settimane e l’attesa inizia sta finalmente per concludersi.undi(per colpa delle ben note problematiche legate alla pandemica del Covid-19) torna, infatti, ladi. L’edizione 2021 del campionato italiano avrà al via 7 compagini: Dolphins Ancona Ducks Lazio Guelfi Firenze Panthers Parma RhinosWarriors Bologna Rinunciano infatti alla massima serie i Giaguari Torino (che disputeril Campionato di Seconda) ed i Giants Bolzano (che ripartono dal CIF9). La stagione regolare prenderà il via nel weekend del 10-11 aprile. Sarotto le giornate di Regular Season, ...

Gli Skorpions Varese torneranno a giocare al Franco Ossola. La notizia è stata ufficializzata oggi dalla squadra varesina di football americano impegnato nel campionato di seconda divisione. Già in passato lo stadio di Varese aveva ospitato le gare di questo sport nonché una finale di Superbowl italiano. Gli Skorpions ... il torneo di football americano 7 vs 7 del CSI a cui i rodigini avrebbero dovuto partecipare sul finire dell'autunno ed è anche arrivato lo spostamento dell'inizio del Campionato Italiano di... Mancano meno di due settimane e l'attesa inizia sta finalmente per concludersi. Dopo un anno di stop (per colpa delle ben note problematiche legate alla pandemica del Covid-19) torna, infatti, la Prima ...