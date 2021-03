Fonderie Pisano | Cammarano | Delocalizzarle a Buccino? La Regione ascolti prima le comunità coinvolte

(Di lunedì 29 marzo 2021) “La scelta di delocalizzare ledall’area di Fratte, a Salerno, al comune di, non può non essere assunta senza chenon vi sia stata una fase di ascolto delle tante realtà che rappresentano il territorio”. Ad affermarlo è il presidente della Commissione speciale regionale Aree Interne, Michele. “Per questo – continua-, dopo averne recepito le rispettive istanze, questa mattina ho voluto convocare in audizione nella Commissione speciale Aree Interne i referenti istituzionali delle aree interessate, così da avere un quadro completo delle possibili criticità e dei disagi che il nuovo insediamento potrebbe comportare”. “Con tutti – continua – condividiamo le preoccupazioni relative alla presenza di un’industria pesante in un territorio a ...

Ottopagine

