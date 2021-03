Focolaio Covid nell’Empoli | il club | “Riscontrati nuovi positivi”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Continua il momento complicato in casa Empoli in seguito alle numerosetà all’interno del gruppo-squadra delcapolista in Serie B. Come comunicato dalla stessa società toscana, sono emersi altriin seguito agli ultimi tamponi effettuati. L’Empoli non specifica il numero dei casi, né tantomeno se si tratti di giocatori e membri dello staff. Di seguito il comunicato ufficiale. Empoli FC comunica che sono staticasi dità al-19 all'interno del gruppo squadra https://t.co/8r3TyhASIL — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) March 29, 2021 “Empoli FC comunica che, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo FIGC, sono staticasi dità al ...

I numeri delin Australia L' ha avuto dall'inizio della pandemia di- 19 solo 909 ...viaggi interstatali da e verso Brisbane saranno limitati fino a quando la città non sarà più un...E finanche quando fanno i tamponi si spera sempre che non ci sia alcundi, altrimenti qui andremmo in tilt' Rifiuti, il ministro Costa: 'De Luca e de Magistris, basta liti: pensate ai ...Continua il momento complicato in casa Empoli in seguito alle numerose positività all’interno del gruppo-squadra del club capolista in Serie B. Come comunicato dalla stessa società toscana, sono emers ...PUGLIA – Come ogni lunedì, i numeri del covid sono più contenuti perché nelle scorse 24 ... dove sono esplosi nuovi focolai. Anche in piccoli paesi come San Pietro in Lama continua a registrarsi una ...