Fiumicino | 18enne accoltellato ai giardinetti | la rissa premeditata era nata sui social

"rissa nei giardini pubblici di via Italo Gismondi". Questa la segnalazione giunta al 112 NUE da parte di alcuni testimoni che, nella circostanza hanno riferito della presenza di un gruppo di giovani che si stavano fronteggiando all'interno dei giardini con oggetti a atti offendere. L'intervento della Polizia Immediato l'intervento sul posto degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fiumicino, diretto da Catello Somma, che dopo aver soccorso un giovane, 18enne, con ferite sul braccio e sulla schiena, hanno ascoltato il suo racconto. Il giovane ha riferito ai poliziotti di essere stato ferito durante una lite, nata attraverso un social network denominato "houseparty" e proseguita poi in strada dove, poco prima, era stato fronteggiato da alcuni coetanei. Tra questi un 18enne ...

