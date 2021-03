First Capital sale al 3,2% del capitale di B&C Speakers (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su AIM Italia, è salita al 3,2% del Capitale sociale di B&C Speakers, società attiva nella progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana. First Capital ha acquisito 277.552 azioni B&C Speakers, rappresentative del 2,5% del Capitale sociale, detenute dalla società Alboran, per un controvalore complessivo di euro 2,7 milioni, corrisposto per euro 1,80 milioni in denaro e, per i residui euro 0,90 milioni tramite l’attribuzione di 50.000 azioni proprie First Capital. Tenuto conto delle azioni B&C Speakers già ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) –, holding di partecipazione finanziaria quotata su AIM Italia, è salita al 3,2% dele sociale di B&C, società attiva nella progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana.ha acquisito 277.552 azioni B&C, rappresentative del 2,5% dele sociale, detenute dalla società Alboran, per un controvalore complessivo di euro 2,7 milioni, corrisposto per euro 1,80 milioni in denaro e, per i residui euro 0,90 milioni tramite l’attribuzione di 50.000 azioni proprie. Tenuto conto delle azioni B&Cgià ...

