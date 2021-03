Firenze | zona rossa | fiorentini si muovono | ma non troppo foto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Firenze zona

LA NAZIONE

Un tribunale come quello di, a parità di popolazione, ha organico e numeri comparabili a ... Il tribunale ha competenze su unamolto calda. Ma diciamocelo francamente - sottolinea Picardi - ...E sarà disponibile in tutti i distretti dell'Asl Toscana Centro:, Empoli, Pistoia e Prato. ... Toscana da oggirossa: 600 mila studenti in Dad e 20 mila negozi chiusi di Ernesto Ferrara 29 ...PISTOIA. Sono passate più di quattro settimane ed è logico che gli effetti si inizino a vedere. Ma non così evidenti come ci si doveva aspettare con l’istituzione della zona rossa. Segno, probabilment ...FIRENZE - Domani sera alle 20.30 Il Bisonte Firenze riceve al Palasport di Scandicci l’Imoco Conegliano per gara due dei quarti di finale dei play off scudett ...