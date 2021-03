Fine settimana esaltante per il Circolo Canottieri Irno Salerno negli sport del mare (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Circolo Canottieri Irno Salerno, presieduto da Giovanni Ricco, sta confermando, anche in questi primi mesi di attività agonistica del 2021, la sua leadership negli sport del mare. Lo ha fatto nell’intenso Fine settimana di appuntamenti che hanno visto gli atleti del sodalizio di via Porto dividersi tra il bacino d’acqua laziale di Sabaudia e quello calabrese di Crotone. Al Meeting di Società, Universitari e Master, riservato all’area Centro Sud, i Canottieri biancorossi hanno fatto incetta di medaglie, soprattutto quelle più preziose. Il bilancio finale è di 5 ori e 1 bronzo, arrivati al termine della tre giorni di gare (26-28 marzo), che si sono svolte nel campo internazionale di regata ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl, presieduto da Giovanni Ricco, sta confermando, anche in questi primi mesi di attività agonistica del 2021, la sua leadershipdel. Lo ha fatto nell’intensodi appuntamenti che hanno visto gli atleti del sodalizio di via Porto dividersi tra il bacino d’acqua laziale di Sabaudia e quello calabrese di Crotone. Al Meeting di Società, Universitari e Master, riservato all’area Centro Sud, ibiancorossi hanno fatto incetta di medaglie, soprattutto quelle più preziose. Il bilancio finale è di 5 ori e 1 bronzo, arrivati al termine della tre giorni di gare (26-28 marzo), che si sono svolte nel campo internazionale di regata ...

