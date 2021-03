Finale Champions League: la UEFA vuole 9 mila spettatori allo stadio (Di lunedì 29 marzo 2021) La UEFA punta alla presenza di nove mila spettatori per l’ultimo atto della Champions League: porte aperte dello stadio Olimpico Ataturk di Istanbul Secondo il Daily Mail la UEFA ha intenzione di aprire i cancelli dello stadio Olimpico Ataturk di Istanbul ad almeno 9.000 tifosi in occasione della Finale di Champions League del 29 maggio. L’idea è di dividere i biglietti tra le due squadre che si qualificheranno per la partita, utilizzando gli smart tickets da ricevere direttamente sul cellulare evitando il problema del bagarinaggio. La decisione Finale, in ogni caso, spetterà al governo turco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Lapunta alla presenza di noveper l’ultimo atto della: porte aperte delloOlimpico Ataturk di Istanbul Secondo il Daily Mail laha intenzione di aprire i cancelli delloOlimpico Ataturk di Istanbul ad almeno 9.000 tifosi in occasione delladidel 29 maggio. L’idea è di dividere i biglietti tra le due squadre che si qualificheranno per la partita, utilizzando gli smart tickets da ricevere direttamente sul cellulare evitando il problema del bagarinaggio. La decisione, in ogni caso, spetterà al governo turco. Leggi su Calcionews24.com

