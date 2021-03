FIFA 21 | Sergio Aguero lascerà il City a fine stagione – In arrivo la carta Fine di un’Era del Kun?

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo dieci annied il Manchesterhanno deciso di porre fino alla loro storia “d’amore”. A comunicarlo è stato il club di Manchester tramite una nota apparsa sul sito ufficiale. Il Club inglese ha inoltre comunicato che saluterà il campione argentino in grande stile celebrando tutti i momenti più importanti che hanno caratterizzato la sua carriera con la maglia deizens. EA Sports è partner ufficiale della Premier League da anni ed ha un rapporto consolidato anche con il Manchester, siamo sicuri che la software house canadese vorrà celebrare Elcon unaspeciale,di, per la popolare modalità21 Ultimate Team. Non resta che attendere per ...

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Sergio Aguero lascerà il City a fine stagione - In arrivo la carta Fine di un'Era del Kun?

