Fiction Rai 1 primavera 2021 | ecco cosa vedremo in onda | anticipazioni

(Di lunedì 29 marzo 2021) Anche in questalarimane la vera roccaforte di Rai 1, che, tra nuove e vecchie storie pronte a tenere compagnia al pubblico, presenta una serie di titoli che chiuderanno una stagione molto fortunata sul fronte degli ascolti. Il martedì continua l’appuntamento con la serie evento Leonardo, coproduzione internazionale con protagonista l’attore irlandese Aidan Turner nei tormentati panni del geniale artista rinascimentale. Al termine, da martedì 20 aprile, l’ammiraglia Rai trasmetterà in replica una selezione dei migliori episodi de Il commissario Montalbano, la fortunata saga con protagonista il poliziotto nato dalla penna di Andrea Camilleri. Da giovedì 1°aprile torna Un passo dal cielo, lacon protagonista Daniele Liotti che, arrivata alla sesta annata, presenta un serie di novità molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiction Rai

La serie tv è una produzione Palomar in collaborazione con. E' tratta dalle opere di Gaetano Savatteri . Makari va in onda ogni lunedì sera su1 alle ore 21:25. Màkari, anticipazioni ...InVaime ha firmato tantissimi programmi, tra cui i varietà cult come Quelli della domenica (... i due autori hanno firmato insieme Memorie dal bianco e nero e leUn figlio a metà, Italian ...Dall’11 aprile 2021 su Rai 1 torna la fortunata serie firmata da Ivan Cotroneo. Il pubblico tornerà ad emozionarsi attraverso la musica classica con le storie di Matteo, Domenico, Barbara ...Anticipazioni sull'ipotetica seconda stagione di Makari. Makari 2 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo sulle nuove eventuali puntate.