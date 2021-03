Festa in casa con 20 persone | tutti multati

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – I Carabinieri di Roma continuano a vigilare sul rispetto della normativa anti-Covid in questi ultimi giorni di ‘zona rossa’. Nel pomeriggio di ieri, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, della Stazione Roma Eur e del Nucleo Radiomobile di Roma sono dovuti intervenire in un’abitazione privata di viale Egeo, dove alcune segnalazioni giunte al 112 avevano indicato una probabileprivata in corso. All’arrivo dei Carabinieri, ad aprire la porta die’ stata la proprietaria – una romana 51enne con precedenti – che aveva accolto in19 amici del figlio 29enne per dare vita ad un party in barba alle piu’ elementari disposizioni anti-Covid. Dopo l’identificazione, perscattera’ la prevista sanzione amministrativa di 280 euro a testa, che verra’ recapitata nei rispettivi ...