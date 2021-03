Ferrara: non ho ritoccato tombino, mia foto fake era ironica (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “Cercano di nascondere quello che e’ sotto gli occhi di tutti i romani: le strade vengono finalmente rifatte ovunque! Vogliono sconfiggere gli avversari con le strumentalizzazioni. In queste ore stanno girando alcuni articoli in cui mi si accusa di aver ritoccato la foto di un tombino. Non e’ vero.” “Ho semplicemente risposto ironicamente, all’interno di una discussione piu’ ampia dove alcuni hanno cancellato i loro commenti rendendo la discussione incomprensibile, rispondendo ad una foto fake con un’altra foto fake che ho preso da internet.” “Era una risposta ironica e non credevo di dover dare spiegazioni. La strumentalizzazione di questa vicenda ai romani in ogni caso non serve. Continuo a lavorare per Roma mentre gli altri ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “Cercano di nascondere quello che e’ sotto gli occhi di tutti i romani: le strade vengono finalmente rifatte ovunque! Vogliono sconfiggere gli avversari con le strumentalizzazioni. In queste ore stanno girando alcuni articoli in cui mi si accusa di averladi un. Non e’ vero.” “Ho semplicemente rispostomente, all’interno di una discussione piu’ ampia dove alcuni hanno cancellato i loro commenti rendendo la discussione incomprensibile, rispondendo ad unacon un’altrache ho preso da internet.” “Era una rispostae non credevo di dover dare spiegazioni. La strumentalizzazione di questa vicenda ai romani in ogni caso non serve. Continuo a lavorare per Roma mentre gli altri ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara non Eni, controllata Versalis sigla accordo con Bridgestone Versalis farà leva sulle competenze dei centri di ricerca di Ravenna e Ferrara, mentre Bridgestone ... "In Bridgestone sappiamo bene che le rivoluzioni innovative e la mobilità sostenibile non sono ...

Coronavirus Emilia - Romagna, dati del 29 marzo 2021 ... 75 a Modena ( - 3), 122 a Bologna (+2), 23 a Imola ( - 1), 37 a Ferrara (invariato), 21 a ... Questi i casi di positività sul territorio dall'inizio dell'epidemia, che si riferiscono non alla ...

Covid Ferrara: positivi alcuni sanitari non vaccinati il Resto del Carlino Reithera, al via la fase 2: si cercano volontari per testare il vaccino italiano Sono 26 i centri coinvolti a livello nazionale. E le aziende ospedaliere dell'Emilia Romagna lanciano un appello per raccogliere candidature. La sperimentazione sarà divisa in tre 'bracci ciechi' e, o ...

Covid Emilia Romagna, oggi 2.011 contagi: dati 29 marzo (Adnkronos) - Sono 2.011 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 29 marzo. Si registrano altri 55 ...

