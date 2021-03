Feltri a Salvini: «Manda al diavolo il governo Draghi, è solo una banda di disperati» (Di lunedì 29 marzo 2021) Caro Salvini, ma chi te lo ha fatto fare a entrare in un governo in continuità con le bischerate di Conte? Vittorio Feltri provoca, come sempre. E consiglia al leader della Lega di mollare l’ammucchiata di ‘fighetti’ di Palazzo Chigi. Confermando la bocciatura senza appello del governo Draghi. Che sta imitando ‘pedestremente’ il suo predecessore. Feltri a Salvini: ma chi te lo ha fatto fare? Il direttore di Libero dice di non essere sorpreso dalle mosse dell’ex numero uno della Bce. Tra i primi a criticare la nascita del ‘governissimo’, Feltri demolisce con amara ironia la rinnovata chiusura di tutte le attività. E i criteri ‘da ragioniere’ che ispirano i provvedimenti anti-covid dell’esecutivo. “Ha chiuso tutti i negozi e gli esercizi, tranne però ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Caro, ma chi te lo ha fatto fare a entrare in unin continuità con le bischerate di Conte? Vittorioprovoca, come sempre. E consiglia al leader della Lega di mollare l’ammucchiata di ‘fighetti’ di Palazzo Chigi. Confermando la bocciatura senza appello del. Che sta imitando ‘pedestremente’ il suo predecessore.: ma chi te lo ha fatto fare? Il direttore di Libero dice di non essere sorpreso dalle mosse dell’ex numero uno della Bce. Tra i primi a criticare la nascita del ‘governissimo’,demolisce con amara ironia la rinnovata chiusura di tutte le attività. E i criteri ‘da ragioniere’ che ispirano i provvedimenti anti-covid dell’esecutivo. “Ha chiuso tutti i negozi e gli esercizi, tranne però ...

