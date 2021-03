Fabrizio Corona, il triste annuncio il giorno del suo compleanno (Di lunedì 29 marzo 2021) Fabrizio Corona compie oggi 47 anni. Da lunedì scorso è nel carcere di Monza dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di revocare i domiciliari. L'ex fotografo continua lo sciopero della fame e non è solo nella sua protesta: dalla mamma Gabriella - che ieri sera ha lanciato un nuovo appello in tv, preoccupata per la vita del figlio - agli amici più stretti e tanti italiani che lo incoraggiano a non mollare, contrariati dal provvedimento dei giudici. Sul suo profilo Instagram, gestito dai collaboratori, gli auguri per Fabrizio con un'immagine di lui imbavagliato: "47 anni, 6 di galera, 1 di comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. 'Quello che mi avete fatto è imperdonabile'". E la pensano così centinaia di follower, che in questo giorno speciale gli lasciano messaggi ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 29 marzo 2021)compie oggi 47 anni. Da lunedì scorso è nel carcere di Monza dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di revocare i domiciliari. L'ex fotografo continua lo sciopero della fame e non è solo nella sua protesta: dalla mamma Gabriella - che ieri sera ha lanciato un nuovo appello in tv, preoccupata per la vita del figlio - agli amici più stretti e tanti italiani che lo incoraggiano a non mollare, contrariati dal provvedimento dei giudici. Sul suo profilo Instagram, gestito dai collaboratori, gli auguri percon un'immagine di lui imbavagliato: "47 anni, 6 di galera, 1 di comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. 'Quello che mi avete fatto è imperdonabile'". E la pensano così centinaia di follower, che in questospeciale gli lasciano messaggi ...

