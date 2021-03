Fabian | «Sono molto felice al Napoli | ho ancora due anni di contratto»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 marzo 2021)Ruiz parla in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale spagnola. Tra i temi affrontati, anche le voci di mercato che lo danno in partenza dala fine stagione. «al, società a cuilegatoda duedi. Adesso però penso solo alla partita di mercoledì». Il centrocampista spagnolo ha continuato: «Non ho dubbi che il campionato spagnolo sia uno dei più competitivi e uno dei migliori al mondo. Cigrandi giocatori e grandi club. Ogni giocatore cerca la sua strada, a volte capita di dover lasciare il proprio Paese. Questo non significa che gli altri campionati siano migliori, ma che ognuno cerca la propria felicità e prende le proprie ...