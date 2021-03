Fabian Ruiz sul futuro: “Sto bene al Napoli, ho ancora due anni di contratto” (Di lunedì 29 marzo 2021) Dal ritiro della Nazionale spagnola arrivano le parole di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli che parla così del suo futuro: “Sono molto felice al Napoli, società a cui sono legato ancora da due anni di contratto.” Una chiusura dunque per il momento alle voci di mercato, sempre più insistenti, che vorrebbero Fabian lontano dal club partenopeo. Il centrocampista spagnolo, in azzurro dal luglio 2018, sarebbe in orbita Atletico Madrid. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) Dal ritiro della Nazionale spagnola arrivano le parole di, centrocampista delche parla così del suo: “Sono molto felice al, società a cui sono legatoda duedi.” Una chiusura dunque per il momento alle voci di mercato, sempre più insistenti, che vorrebberolontano dal club partenopeo. Il centrocampista spagnolo, in azzurro dal luglio 2018, sarebbe in orbita Atletico Madrid. SportFace.

Advertising

infoitsport : Gazzetta - Fabian Ruiz ha rifiutato due proposte di rinnovo: ADL ha già fissato la cifra per cederlo subito, tre cl… - infoitsport : Fabian Ruiz vuole la Spagna, ma ADL non fa sconti: fissato il prezzo del cartellino – GdS - infoitsport : Napoli, De Laurentiis fissa il prezzo per Fabian Ruiz: base d'asta 50 milioni, niente sconti - infoitsport : L'Atletico Madrid si fa sotto per Fabian Ruiz, il Napoli fissa il prezzo - infoitsport : CORRIERE - Fabian Ruiz, l'Atletico Madrid prepara la super offerta: svelate le cifre -