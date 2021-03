F1, GP Bahrain 2021. Vincitori e vinti di Sakhir. Ferrari e Alfa Romeo rinfrancate, deluse Aston Martin e Alpine (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Mondiale di Formula Uno 2021 ha mandato in archivio la prima delle sue ventitré tappe. Il Gran Premio del Bahrain ha infatti tenuto a battesimo la nuova stagione, benedetta da un’ouverture palpitante, caratterizzata dal duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Si spera che la sfida tra il britannico e l’olandese, oltre a illuminare la notte di Sakhir, possa infiammare la lotta per il titolo iridato sino a dicembre. Al di là di tale dualismo, la gara ha fornito i primi responsi concreti dopo gli enigmatici test svoltisi due settimane orsono sulla medesima pista. Andiamo quindi a tracciare un bilancio del weekend, dopo il quale ci si è fatti un’idea più precisa sui valori in campo. Mercedes e Red Bull ripartono dal Bahrain con stati d’animo speculari, ma con una certezza in comune. Saranno loro a giocarsi il ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Mondiale di Formula Unoha mandato in archivio la prima delle sue ventitré tappe. Il Gran Premio delha infatti tenuto a battesimo la nuova stagione, benedetta da un’ouverture palpitante, caratterizzata dal duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Si spera che la sfida tra il britannico e l’olandese, oltre a illuminare la notte di, possa infiammare la lotta per il titolo iridato sino a dicembre. Al di là di tale dualismo, la gara ha fornito i primi responsi concreti dopo gli enigmatici test svoltisi due settimane orsono sulla medesima pista. Andiamo quindi a tracciare un bilancio del weekend, dopo il quale ci si è fatti un’idea più precisa sui valori in campo. Mercedes e Red Bull ripartono dalcon stati d’animo speculari, ma con una certezza in comune. Saranno loro a giocarsi il ...

