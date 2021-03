F1, GP Bahrain 2021: Sergio Perez premiato come “pilota del giorno”. La rimonta emoziona il pubblico (Di lunedì 29 marzo 2021) Sergio Perez è stato premiato come “Driver of the Day” (pilota del giorno) del GP del Bahrain 2021, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena ieri pomeriggio sul circuito del Sakhir. L’alfiere della Red Bull ha vinto il titolo speciale che prende in considerazione i voti del pubblico da casa (il premio è indetto proprio dalla F1, si tratta di un riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti): il messicano, quinto all’arrivo, si è imposto grazie ai voti dei telespettatori di tutto il mondo che hanno premiato la sua gara di rimonta. In seguito a un problema avuto nel giro di schieramento, infatti, l’ex pilota della Racing Point è dovuto partire dalla pit-lane e ha inscenato una ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021)è stato“Driver of the Day” (del) del GP del, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena ieri pomeriggio sul circuito del Sakhir. L’alfiere della Red Bull ha vinto il titolo speciale che prende in considerazione i voti delda casa (il premio è indetto proprio dalla F1, si tratta di un riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti): il messicano, quinto all’arrivo, si è imposto grazie ai voti dei telespettatori di tutto il mondo che hannola sua gara di. In seguito a un problema avuto nel giro di schieramento, infatti, l’exdella Racing Point è dovuto partire dalla pit-lane e ha inscenato una ...

