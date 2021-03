Extreme E | il campionato dei SUV elettrici in onda su Mediaset

Advertising

Dtti_digitale : Dopo il successo della Formula E, il primo circuito di bolidi da corsa elettrici, Mediaset lancia in Italia anche i… - AgenziaOpinione : MEDIASET * CANALE “20”: « AL VIA A PASQUA IL PRIMO CAMPIONATO MONDIALE DI SUV ELETTRICI, LA PRIMA SFIDA “ EXTREME &… - Motorsport_IT : #ExtremeE | -

Ultime Notizie dalla rete : Extreme campionato

Mediaset presenta in Italia ildel Mondo di SUV elettrici: The Electric Odyssey -E. La gara inaugurale andrà in onda in esclusiva sul canale '20' domenica 4 aprile alle ore 12 tra i canyon che circondano la ...La vettura si basa sull'Astra Coupé V8 da corsa , con la quale Opel ha poi corso nel... A proposito, Opel non ha concluso la sua opera con questo concetto Opel Astra OPC, ma ne ha ...Dal 4 aprile sul canale tematico Mediaset arrivano le gare della nuova disciplina che rivista il rally in chiave ambientalista e moderna ...Domenica 4 aprile, la gara d'esordio, in Arabia Saudita, della nuova serie sarà trasmessa in esclusiva sul canale 20 di Mediaset ...