Export | volano esportazioni dei prodotti agricoli

(Di lunedì 29 marzo 2021) L'agroalimentare della provincia di Lucca vola sui mercati stranieri. La pandemia non sembra, dati alla mano, aver arrestato la crescita dellediMade in Lucca nel mondo.

La tendenza all'agroalimentare della provincia di Lucca non è però stata costante in questi anni. Il 2018 ed il 2017 sono state annate sicuramente migliori rispetto al 2019 con rispettivamente ...