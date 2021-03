Europei 2020, Mancini: “Ok a possibile allargamento delle rose a 25-26 giocatori” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Allargare la rosa a 25 o 26 calciatori potrebbe essere una cosa buona, perché la stagione è stata durissima. E poi, non si mai: può capitare che, durante il torneo, qualcuno prenda il virus”. Roberto Mancini si dice favorevole al possibile allargamento delle rose delle Nazionali di alcune unità in vista degli Europei 2020 che si giocheranno in estate. 25-26 giocatori potrebbe essere un numero adeguato nel periodo del Covid-19 secondo il ct azzurro: “Poi, diventa difficile andare a cercare altri giocatori. Anche perché sarebbero tutti in vacanza. Questa eventualità, nel caso in cui l’Uefa decidesse, mi troverebbe assolutamente d’accordo”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) “Allargare la rosa a 25 o 26 calciatori potrebbe essere una cosa buona, perché la stagione è stata durissima. E poi, non si mai: può capitare che, durante il torneo, qualcuno prenda il virus”. Robertosi dice favorevole alNazionali di alcune unità in vista degliche si giocheranno in estate. 25-26potrebbe essere un numero adeguato nel periodo del Covid-19 secondo il ct azzurro: “Poi, diventa difficile andare a cercare altri. Anche perché sarebbero tutti in vacanza. Questa eventualità, nel caso in cui l’Uefa decidesse, mi troverebbe assolutamente d’accordo”. SportFace.

