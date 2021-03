“Entrano nuovi concorrenti”. Isola dei Famosi 2021, cresce il cast. E c’è anche la bella della tv (Di lunedì 29 marzo 2021) Sebbene l’Isola dei Famosi 2021 abbia già ampiamente partorito una notevole mole di accadimenti interni tra i naufraghi, la produzione ha ancora in serbo delle notevoli sorprese. L’idea, non nuova ma sempre valida, è quella di buttare nell’arena della sopravvivenza altri volenterosi naufraghi. Di questi è già emerso il primo nome, Emanuela Tittocchia. La futura e imminente nuova concorrente de L’Isola dei Famosi si sta già sottoponendo alle dovute visite mediche. Visite che le garantiranno la possibilità di entrare in contatto con gli altri naufraghi. La notizia è arrivata direttamente, e in anteprima, dal direttore di Nuovo e Nuovo Tv, Riccardo Signoretti. Isola dei Famosi 2021, arrivano nuovi ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 29 marzo 2021) Sebbene l’deiabbia già ampiamente partorito una notevole mole di accadimenti interni tra i naufraghi, la produzione ha ancora in serbo delle notevoli sorprese. L’idea, non nuova ma sempre valida, è quella di buttare nell’arenasopravvivenza altri volenterosi naufraghi. Di questi è già emerso il primo nome, Emanuela Tittocchia. La futura e imminente nuova concorrente de L’deisi sta già sottoponendo alle dovute visite mediche. Visite che le garantiranno la possibilità di entrare in contatto con gli altri naufraghi. La notizia è arrivata direttamente, e in anteprima, dal direttore di Nuovo e Nuovo Tv, Riccardo Signoretti.dei, arrivano...

Advertising

FabryWrath : @Antomj72 @pbecchi Ne entrano nuovi e in numero considerevole (almeno qui a BG) però da noi i decessi dichiarati so… - PierantoniFabio : RT @Marinotoma: Tecnicamente si chiama Distmia o disturbo Distimico, ma anche dissociazione cognitiva. Occorre intervenire per una legge ch… - thewaterflea : RT @Marinotoma: Tecnicamente si chiama Distmia o disturbo Distimico, ma anche dissociazione cognitiva. Occorre intervenire per una legge ch… - Marinotoma : Tecnicamente si chiama Distmia o disturbo Distimico, ma anche dissociazione cognitiva. Occorre intervenire per una… - Mauxa : Serie Tv #Outlander nuovi personaggi entrano nella trama della stagione 6, in attesa della 7… -