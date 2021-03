Enti Promozione Sportiva | “Le palestre sono luoghi sicuri | chiediamo riaperture a Speranza”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Glidihanno pubblicato una nota ufficiale in merito all’attuale situazione dello sport italiano, a loro giudizio dispari da caso a caso. I rappresentanti dell’organizzazioneitaliana hanno indirizzato una lettera all’attenzione di Roberto, Ministro della Salute del Governo Draghi, chiedendo spiegazioni sulle modalità di attuazione delle norme. Gli Eps hanno lamentano un’eccessiva permissività per gli evdi interesse nazionale, anche in regioni caratterizzate dalla zona rossa. Tutto ciò a discapito però die impianti sportivi vari gestiti dagli Eps stessi. Di seguito il contenuto della lettera sopra citata: “Gli Eps rimarcano ancora una volta la discriminazione che stanno subendo attraverso il divieto di poter ...

