Enrico Albertosi, l'ex portiere azzurro: 'Se prendo il Covid, muoio. Non esco di casa e ho paura, ma niente vaccino' (Di lunedì 29 marzo 2021) Covid , la denuncia dell'ex portiere della nazionale Enrico Albertosi : 'Ho 82 anni e delle condizioni di salute per cui se mi contagio, sono destinato a morire . Sono terrorizzato e non esco più di ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021), la denuncia dell'exdella nazionale: 'Ho 82 anni e delle condizioni di salute per cui se mi contagio, sono destinato a morire . Sono terrorizzato e nonpiù di ...

Advertising

LegaSalvini : ?? DISASTRO TOSCANA, LA TESTIMONIANZA DI ENRICO ALBERTOSI (EX PORTIERE DELLA NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO) - TweetNotizie : Enrico Albertosi, l'ex portiere azzurro: «Se prendo il Covid, muoio. Non esco di casa e ho paura, ma niente vaccino» - yucakalussa : RT @LegaSalvini: ?? DISASTRO TOSCANA, LA TESTIMONIANZA DI ENRICO ALBERTOSI (EX PORTIERE DELLA NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO) - Mibavi1 : RT @Stocca64: ?? DISASTRO #VACCINI IN #TOSCANA: LA TESTIMONIANZA DI ENRICO #ALBERTOSI (EX PORTIERE DELLA #NAZIONALE ITALIANA DI #CALCIO) h… - Stocca64 : RT @Stocca64: ?? DISASTRO #VACCINI IN #TOSCANA: LA TESTIMONIANZA DI ENRICO #ALBERTOSI (EX PORTIERE DELLA #NAZIONALE ITALIANA DI #CALCIO) h… -