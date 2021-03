Energia | da aprile scattano nuovi rincari | bolletta elettricità +3 | 8% | gas +3 | 9%

(Di lunedì 29 marzo 2021) Gli aumenti non hanno effetti solo sulle famiglie, ma anche sulle imprese con un impatto - sottolinea Coldiretti - su trasformazione e distribuzione

Dasalgono ancora le bollette: elettricità +3,8%, gas +3,8%Scopri le migliori offerte luce e gas " Gli aumenti di luce e gas nel dettaglio Dal prossimo 1°2021, il prezzo di riferimento dell'elettrica per il cliente tipo sarà di 20,83 ...(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il trend di crescita dei prezzi delle materie prime porterà nel secondo trimestre dell'anno ad un aumento delle bollette dell'energia per la famiglia tipo in tutela del 3,8% ...Terzo trimestre 2020: Pil meno 0,7%, risultato migliore del previsto. Ritorno del segno più con il secondo trimestre 2021: previsto un +1,5%.