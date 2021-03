Energia: da aprile bolletta elettricità +3,8% e gas +3,9% (Di lunedì 29 marzo 2021) Continua il trend di crescita delle quotazioni delle materie prime che, per il secondo trimestre del 2021, porta a un incremento delle bollette dell’Energia per la famiglia tipo in tutela del +3,8% per l’elettricità e del +3,9% per il gas. E’ quanto riferisce l’Arera.In termini di impatto sul consumatore, per l’elettricità la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2021) sarà di circa 517 euro, con una variazione del -0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1 luglio 2019 - 30 giugno 2020), corrispondente a un risparmio di circa 4 euro su base annua.Nello stesso periodo, la spesa della famiglia-tipo per la bolletta gas sarà di circa 966 euro, con una variazione del -5,2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente ad un ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Continua il trend di crescita delle quotazioni delle materie prime che, per il secondo trimestre del 2021, porta a un incremento delle bollette dell’per la famiglia tipo in tutela del +3,8% per l’e del +3,9% per il gas. E’ quanto riferisce l’Arera.In termini di impatto sul consumatore, per l’la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2021) sarà di circa 517 euro, con una variazione del -0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1 luglio 2019 - 30 giugno 2020), corrispondente a un risparmio di circa 4 euro su base annua.Nello stesso periodo, la spesa della famiglia-tipo per lagas sarà di circa 966 euro, con una variazione del -5,2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente ad un ...

Advertising

AdriJuve64 : E NIENTE LA VERGOGNA NON SANNO DOVE SIA DI CASA!!!!!!!! Energia: da aprile bolletta elettricità +3,8% e gas +3,9% - giornaleradiofm : Bollette: da aprile 3,8% per l'elettricità, 3,9% gas: (ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il trend di crescita dei prezzi delle… - Agenpress : Energia: dal 1° aprile elettricità +3,8%, gas +3,9% - megabasket : Sassari – Dolomiti Energia si recupera il 21 aprile - Qualenergiait : L’energia in Parlamento questa settimana: 29 marzo – 4 aprile 2021 -