Energa Olimpia Volley | ancora una vittoria | battuta la Besana Nola

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento –Serie B2. L’non si ferma più.unaper le telesine che ora sono sempre più saldamente al comando della classifica del girone M1 di B2. Si conclude sul 3 a 0 per le ragazze del patron Campanile la sfida traed. Neanche in questa partita giocata fuori casa mister Eliseo rinuncia alla formazione tipo, con capitan Del Vaglio in cabina di regia, Salamida e Lamparelli al centro, Matrullo e Sanguigni di banda, Biscardi opposto è Moretti libero. Il primo set vede le ragazze telesine un po’ contratte all’inizio, ma a metà set, come d’abitudine, la qualità si alza e il gioco inizia a vedersi. Il set si conclude sul ...

