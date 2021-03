Empoli, non si placa l’ondata di contagi da Covid: la nota del club (Di lunedì 29 marzo 2021) Focolaio di Covid-19 a Empoli: da diversi giorni la formazione azzurra sta combattendo contro il Coronavirus, ma ulteriori casi di positività sono stati riscontrati quest'oggi dopo il nuovo giro di tamponi effettuato. Ecco la nota ufficiale della società toscana: "Empoli FC comunica che, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo FIGC, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Tutti i casi sono stati isolati e posti in quarantena secondo le direttive federali e ministeriali, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti ed ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore".Benevento, Montipò: “La salvezza non è lontana. Ma non dobbiamo sottovalutare niente”caption id="attachment 1061239" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 29 marzo 2021) Focolaio di-19 a: da diversi giorni la formazione azzurra sta combattendo contro il Coronavirus, ma ulteriori casi di positività sono stati riscontrati quest'oggi dopo il nuovo giro di tamponi effettuato. Ecco laufficiale della società toscana: "FC comunica che, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo FIGC, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al-19 all’interno del gruppo squadra. Tutti i casi sono stati isolati e posti in quarantena secondo le direttive federali e ministeriali, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti ed ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore".Benevento, Montipò: “La salvezza non è lontana. Ma non dobbiamo sottovalutare niente”caption id="attachment 1061239" ...

