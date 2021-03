Emma Marrone | undici anni fa la sua vita è cambiata per sempre | la foto

(Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.festeggia il traguardo sui social e con le sue parole spera in un futuro migliore, ecco cosa ha scritto. La cantante salentina torna al centro dell’attenzione proprio oggi che è una giornata molto particolare per lei e per tutti i suoi fan e il motivo lo spiega lei stessa con una storia social.

In un post ad alto contenuto nostalgico e dal forte taglio sentimentalericorda Amici , e non per puro caso. Era il 29 marzo 2010 quando la cantante salentina conquistava il primo posto del talent show di Maria De Filippi dopo una sfida fino all'ultima nota ...'Ho visto tanti capelli e tanto vento ma poca danza', aveva detto l'insegnante dopo l'esibizione sulle note di 'Sarò libera' diche, tra l'altro, è valsa a Rosa un punto guadagnato ...Emma Marrone ricorda il grande traguardo della sua carriera e lo fa con poche righe nella sua storia Instagram.In un post ad alto contenuto nostalgico e dal forte taglio sentimentale Emma Marrone ricorda Amici, e non per puro caso. Era il 29 marzo 2010 quando la cantante salentina conquistava il primo posto ...