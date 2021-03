Emilio Pucci il libro Principe delle stampe (Di lunedì 29 marzo 2021) Life&People.it E’ un volume edito da Taschen che racconta la storia di Emilio Pucci in un nuovo libro che racchiude foto rare ed esclusive. Sono centinaia di fotografie, disegni e istantanee provenienti dagli archivi della Fondazione Emilio Pucci in grado di catturare l’eleganza del designer e le suggestioni di un brand senza tempo. Nel testo di Vanessa Friedman si contestualizza la storia della moda e viene portata alla luce la dinastia di questa affascinante famiglia. Il volume, è già un cult. In edizione limitata, sono diecimila le copie, rilegate con una particolare stoffa dalle diverse copertine. Il volume, inoltre è corredato da un foulard in seta vintage firmato da Laudomia Pucci proveniente dall’archivio Pucci. Un libro di ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 29 marzo 2021) Life&People.it E’ un volume edito da Taschen che racconta la storia diin un nuovoche racchiude foto rare ed esclusive. Sono centinaia di fotografie, disegni e istantanee provenienti dagli archivi della Fondazionein grado di catturare l’eleganza del designer e le suggestioni di un brand senza tempo. Nel testo di Vanessa Friedman si contestualizza la storia della moda e viene portata alla luce la dinastia di questa affascinante famiglia. Il volume, è già un cult. In edizione limitata, sono diecimila le copie, rilegate con una particolare stoffa dalle diverse copertine. Il volume, inoltre è corredato da un foulard in seta vintage firmato da Laudomiaproveniente dall’archivio. Undi ...

