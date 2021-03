Elio: “Vaccinate tutti i ragazzi autistici e i fragili: le famiglie sono in ginocchio" (Di lunedì 29 marzo 2021) “Vaccinate tutti i ragazzi autistici, le famiglie sono in ginocchio”. È questo l’appello che il cantante Elio, pseudonimo di Stefano Belisari, lancia dalle pagine del Corriere della Sera in previsione del prossimo 2 aprile, Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo: un problema che tocca almeno 600mila famiglie in Italia. Da anni l’artista, frontman del celebre gruppo Elio e le storie tese, è impegnato in prima linea nella diffusione di informazioni e campagne di sensibilizzazione legate all’autismo: ha un figlio che ne soffre e ora lancia un appello a tutte le Regioni. “Vaccinate al più presto i ragazzi autistici e chi vive accanto a loro. La situazione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) “, lein”. È questo l’appello che il cantante, pseudonimo di Stefano Belisari, lancia dalle pagine del Corriere della Sera in previsione del prossimo 2 aprile, Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo: un problema che tocca almeno 600milain Italia. Da anni l’artista, frontman del celebre gruppoe le storie tese, è impegnato in prima linea nella diffusione di informazioni e campagne di sensibilizzazione legate all’autismo: ha un figlio che ne soffre e ora lancia un appello a tutte le Regioni. “al più presto ie chi vive accanto a loro. La situazione ...

Advertising

HuffPostItalia : Elio: “Vaccinate tutti i ragazzi autistici e i fragili: le famiglie sono in ginocchio' - Corriere : «Vaccinate tutti gli autistici, le famiglie sono in ginocchio»: l'appello di Elio (di EELST) - Corriere : «Vaccinate tutti gli autistici, le famiglie sono in ginocchio»: l'appello di Elio (di ... - Bianca34874951 : RT @Corriere: «Vaccinate tutti gli autistici, le famiglie sono in ginocchio»: l'appello di Elio (di ... - MrKaralis : RT @Corriere: «Vaccinate tutti gli autistici, le famiglie sono in ginocchio»: l'appello di Elio (di EELST) -