Elio lancia un appello alle Regioni | “Vaccinate i ragazzi autistici e chi vive accanto a loro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il prossimo 2 aprile, sarà la “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo“, una tematica che riguarda almeno 600mila famiglie in Italia. Per questo, il cantante di “e le Storie Tese”, che appartiene proprio ad una delle famiglie citate, ha deciso dire unsulle pagine della Newsletter del Corriere della Sera a tutte le. “al più presto ie chi. La situazione delle famiglie con figliin tempi di Covid è difficile anche solo da descrivere. Non si tratta di sopravre giorno per giorno, ma ora per ora. Molte di queste persone non sono autosufficienti e hanno bisogno di ...