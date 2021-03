Elettra Lamborghini, avete visto com’era da piccola? La foto ha sconvolto i fan (Di lunedì 29 marzo 2021) avete mai visto com’era Elettra Lamborghini da piccola? La foto è incredibile e ha scatenato le reazioni dei fan! Elettra Lamborghini (Getty Images)Elettra ormai è sulla bocca di tutti! Sia che si parli delle sue canzoni, sia del suo stile, la giovane rampolla di una delle case automobilistiche più famose d’Italia è sempre al centro dell’attenzione. Elettra è un’opinionista a L’isola dei famosi, insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, e non perde occasione per dire la sua sui naufraghi con la schiettezza e la simpatia che da sempre la caratterizzano. Oggi Elettra è anche un’icona di stile: i suoi look sempre colorati e mai banali sono diventati iconici. Ma Elettra ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 29 marzo 2021)maida? Laè incredibile e ha scatenato le reazioni dei fan!(Getty Images)ormai è sulla bocca di tutti! Sia che si parli delle sue canzoni, sia del suo stile, la giovane rampolla di una delle case automobilistiche più famose d’Italia è sempre al centro dell’attenzione.è un’opinionista a L’isola dei famosi, insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, e non perde occasione per dire la sua sui naufraghi con la schiettezza e la simpatia che da sempre la caratterizzano. Oggiè anche un’icona di stile: i suoi look sempre colorati e mai banali sono diventati iconici. Ma...

Advertising

trash_italiano : Elettra, Elettra Lamborghini #Isola - fraversion : “Un attimo che Elettra Lamborghini vuole intervenire”. “Sì. Ciao Gilles, come stai?”. Ma facciamola almeno cantare. #isola - MenoTele : Le domande illuminanti di Elettra Lamborghini: 'COME STAI?' #isola - gioosw : RT @Stefy_Simonetti: Elettra Lamborghini gioca a STEP ed è subito: #staseratuttoepossibile - LSantillo_96 : Magia di Rai 2: Stefano De Martino, Elettra Lamborghini e Barbara D'Urso contemporaneamente in Rai e in Mediaset -