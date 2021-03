Ecco il nuovo royal baby! La prima foto ufficiale e, soprattutto, il nome (Di lunedì 29 marzo 2021) La notizia della nascita del nuovo royal baby è arrivata nella tarda mattinata di venerdì scorso, 26 marzo 2021. Quindi le prime foto circolate sui social, che ritraevano la famiglia all’uscita dall’ospedale, avvenuta lo stesso giorno, ma come da prassi il nome non è stato svelato subito. prima è infatti stato annunciato al governo dal re Carl Gustav, che ha anche comunicato il titolo del nuovo principino di casa, duca di Halland. Si chiama Julian Herbert Folke, il terzo figlio di Carl Philip e Sofia di Svezia. Un nome poco usuale per la famiglia, e due più legati alla tradizione. Come riporta Vanity Fair, Herbert, dal nonno materno di Sofia, mentre Folke è tra i nomi del re, Carl Gustaf Folke Hubertus.



Ed d è molto caro alla royal family svedese, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) La notizia della nascita delbaby è arrivata nella tarda mattinata di venerdì scorso, 26 marzo 2021. Quindi le primecircolate sui social, che ritraevano la famiglia all’uscita dall’ospedale, avvenuta lo stesso giorno, ma come da prassi ilnon è stato svelato subito.è infatti stato annunciato al governo dal re Carl Gustav, che ha anche comunicato il titolo delprincipino di casa, duca di Halland. Si chiama Julian Herbert Folke, il terzo figlio di Carl Philip e Sofia di Svezia. Unpoco usuale per la famiglia, e due più legati alla tradizione. Come riporta Vanity Fair, Herbert, dal nonno materno di Sofia, mentre Folke è tra i nomi del re, Carl Gustaf Folke Hubertus.Ed d è molto caro allafamily svedese, ...

Advertising

team_world : È 'BUONGIORNO VITA' il titolo del nuovo singolo di ULTIMO @IlVeroUltimo. Ecco quando uscirà ?? #buongiornovita - borghi_claudio : Scostamento di bilancio. #Draghi: 'si deciderà entro metà aprile'. Ecco, dato che questo sarà il primo chiesto dal… - riotta : Questa e' una riunione del nuovo governo in #Libia Che cosa manca secondo voi? Ecco, il tentativo in corso di… - ENZO58792780 : RT @Cristalsexy69: Buongiorno a tutti... ecco il nuovo gioco ... indovinare la trasgressione che non ho ancora fatto... - noitre32 : CAMBIA NOME ?? AstraZeneca diventa Vaxzevria. Ecco il nuovo bugiardino con gli effetti collaterali | Il pdf da scari… -