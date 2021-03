Eav, il presidente De Gregorio: Pronti a vaccinare i nostri 3 mila dipendenti (Di lunedì 29 marzo 2021) “Siamo in zona rossa e avremo un lockdown a Pasqua. Abbiamo capienza dei mezzi al 50 per cento, non rafforziamo le corse ma nei giorni di Pasqua e Pasquetta terremo fermo il servizio per scoraggiare le persone a uscire. Avremo pero’ un servizio dedicato agli operatori sanitari”. Lo ha detto il presidente Eav Umberto De Gregorio intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. De Gregorio si e’ soffermato sulla situazione del trasporto pubblico locale: “Abbiamo grandi risorse per fare investimenti e alcune sono previste nel Recovery Plan. Quello che manca sono i fondi della gestione ordinaria perche’ dopo 5 anni di incremento di ricavi da traffico oggi siamo tornati a 15 anni fa. E’ un disastro e questa cosa in parte viene compensata dai cosiddetti ristori. Deve essere al centro ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) “Siamo in zona rossa e avremo un lockdown a Pasqua. Abbiamo capienza dei mezzi al 50 per cento, non rafforziamo le corse ma nei giorni di Pasqua e Pasquetta terremo fermo il servizio per scoraggiare le persone a uscire. Avremo pero’ un servizio dedicato agli operatori sanitari”. Lo ha detto ilEav Umberto Deintervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Desi e’ soffermato sulla situazione del trasporto pubblico locale: “Abbiamo grandi risorse per fare investimenti e alcune sono previste nel Recovery Plan. Quello che manca sono i fondi della gestione ordinaria perche’ dopo 5 anni di incremento di ricavi da traffico oggi siamo tornati a 15 anni fa. E’ un disastro e questa cosa in parte viene compensata dai cosiddetti ristori. Deve essere al centro ...

