EA Sports PGA Tour è realtà e sarà il golf next-gen su Frostbite Engine

(Di lunedì 29 marzo 2021) Electronic Arts ha annunciato EAPGA, il nuovo videogioco di-gen attualmente in fase di sviluppo. Ecco una panoramica del gioco, tramite Electronic Arts: "In EAPGA, gli appassionati dipotranno costruire la loro carriera virtuale e provare i panorami, i suoni e le emozioni del PGA, inclusi il Players Championship, i playoff FedExCup e altri eventi indimenticabili. Il gioco includerà anche molti dei campi più famosi del mondo, dove i fan avranno la possibilità di giocare contro e nei panni di alcuni dei più grandi nomi delprofessionistico". Leggi altro...

In Texas il 34enne di Grant-Valkaria (Florida) ha superato in finale per 2/1 Scottie Scheffler festeggiando così il sesto titolo (in 226 partenze) sul PGA Tour, il primo dall'aprile 2018 (Zurich ...EA Sports PGA Tour sta per tornare, lo annuncia EA. Electronic Arts ha annunciato questo pomeriggio EA Sports PGA Tour, il nuovo gioco next-gen della sua serie di golf ferma da ben sei anni. Stando a ...