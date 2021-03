EA annuncia PGA TOUR per Nextgen

(Di lunedì 29 marzo 2021) Electronic Arts hato oggi EA SPORTS PGA, un nuovo videogioco di golf next-gen attualmente in fase di sviluppo. In EA SPORTS PGA, gli appassionati di golf potranno costruire la propria carriera virtuale e immergersi nei panorami, nei suoni e nelle emozioni del PGA, tra cui THE PLAYERS Championship, i FedExCup Playoff e altri eventi indimenticabili. Il titolo includerà anche molti dei campi da golf più famosi al mondo, dove i fan avranno la possibilità di sfidare oppure di vestire i panni di alcuni dei più grandi nomi del golf professionale. Altre novità su EA SPORTS PGAsaranno svelate nelle prossime settimane e la data di lancio saràta nei prossimi mesi. Nel corso del suo rapporto di lunga data con il PGA, EA SPORTS ha ...

Ultime Notizie dalla rete : annuncia PGA

EAil ritorno del golf su next gen con EA SportsTour . Durante la sua relazione di lungo corso con ilTour, EA ha intrattenuto milioni di giocatori in tutto il mondo con i suoi ...I giudizi globali dei medici () pari a 0/1 alla settimana 244 per tildrakizumab 100mg e 200mg sono stati attribuiti al 68,5% e del 74,2% dei pazienti. I risultati mostrano un profilo di sicurezza ...Electronic Arts ha annunciato oggi EA SPORTS PGA TOUR, un nuovo videogioco di golf next-gen attualmente in fase di sviluppo. In EA SPORTS PGA TOUR, gli appassionati di golf potranno costruire la ...Electronic Arts ha annunciato oggi EA SPORTS PGA TOUR, un nuovo videogioco di golf next-gen attualmente in fase di sviluppo.