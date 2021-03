È stato annunciato il cast della serie Star Wars su Obi-Wan Kenobi (Di lunedì 29 marzo 2021) Le riprese di Obi-Wan Kenobi inizieranno ad aprile. Come noto da tempo, la miniserie-evento che Disney+ produrrà a partire dall’universo narrativo di Star Wars seguirà le avventure del grande maestro Jedi, il quale tornerà ad avere il volto di Ewan McGregor dopo che l’attore australiano l’aveva interpretato nella trilogia cinematografica prequel. I nuovi episodi saranno, infatti, ambientati nei 10 anni successivi agli eventi de La vendetta dei Sith, ultimo capitolo di quel trittico che aveva visto Kenobi di fronte al peggiore dei suoi incubi, la trasformazione dell’allievo Anakin Skywalker nel temibile lord dei Sith Darth Vader. Production begins soon on Obi-Wan Kenobi, a special event series coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9z49eW9Vgx — Star ... Leggi su wired (Di lunedì 29 marzo 2021) Le riprese di Obi-Waninizieranno ad aprile. Come noto da tempo, la mini-evento che Disney+ produrrà a partire dall’universo narrativo diseguirà le avventure del grande maestro Jedi, il quale tornerà ad avere il volto di Ewan McGregor dopo che l’attore australiano l’aveva interpretato nella trilogia cinematografica prequel. I nuovi episodi saranno, infatti, ambientati nei 10 anni successivi agli eventi de La vendetta dei Sith, ultimo capitolo di quel trittico che aveva vistodi fronte al peggiore dei suoi incubi, la trasformazione dell’allievo Anakin Skywalker nel temibile lord dei Sith Darth Vader. Production begins soon on Obi-Wan, a special events coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9z49eW9Vgx —...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'arrivo del vaccino Johnson & Johnson in Italia per la metà di aprile è stato annunciato dal presidente del Consig… - agorarai : 'Superare i codici Ateco, che era già stato annunciato dal governo precedente, è una scelta giusta. Poi ci sono alc… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? L'#Isis ha annunciato di aver conquistato la città costiera di #Palma, nel nord del #Mozambico, dove negli ultimi quattro gi… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'arrivo del vaccino Johnson & Johnson in Italia per la metà di aprile è stato annunciato dal presidente del Consiglio re… - 50kasteriski : RT @rtl1025: ?? L'#Isis ha annunciato di aver conquistato la città costiera di #Palma, nel nord del #Mozambico, dove negli ultimi quattro gi… -