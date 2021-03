“È qui per te, Samantha”: da Temptation a UeD. Il nuovo corteggiatore è già noto al pubblico di Maria De Filippi (Di lunedì 29 marzo 2021) Momento di nuove conoscenze per la tronista di ‘Uomini e Donne’ Samantha Curcio. La protagonista del Trono Classico del dating show di Maria De Filippi ha infatti l’opportunità di avere a disposizioni due nuovi corteggiatori. L’ultima puntata è stata registrata proprio nella giornata del 29 marzo ed è in particolare uno dei due interessato alla giovane ad aver catalizzato tutta l’attenzione. Infatti non è un volto sconosciuto al mondo della televisione, avendo già partecipato ad un reality. A fornire queste informazioni è ‘Il Vicolo delle News’. Per l’uomo si tratterà dunque della sua seconda avventura nel piccolo schermo e chissà se sarà proprio lui in grado di rubare il cuore di Samantha. Le prossime settimane saranno fondamentali e capiremo chi potrà avvicinarsi sempre più alla tronista. Ma andiamo a conoscere più ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Momento di nuove conoscenze per la tronista di ‘Uomini e Donne’Curcio. La protagonista del Trono Classico del dating show diDeha infatti l’opportunità di avere a disposizioni due nuovi corteggiatori. L’ultima puntata è stata registrata proprio nella giornata del 29 marzo ed è in particolare uno dei due interessato alla giovane ad aver catalizzato tutta l’attenzione. Infatti non è un volto sconosciuto al mondo della televisione, avendo già partecipato ad un reality. A fornire queste informazioni è ‘Il Vicolo delle News’. Per l’uomo si tratterà dunque della sua seconda avventura nel piccolo schermo e chissà se sarà proprio lui in grado di rubare il cuore di. Le prossime settimane saranno fondamentali e capiremo chi potrà avvicinarsi sempre più alla tronista. Ma andiamo a conoscere più ...

